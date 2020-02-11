СМИ: ВВС США закрыли одну из основных программ разработки гиперзвукового оружия

ТАСС, 11 февраля. Военно-воздушные силы США закрыли одну из двух основных программ по созданию гиперзвукового вооружения. Об этом во вторник сообщило американское профильное издание Defense News.

По его данным, программу HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon) пришлось отменить в связи с бюджетными ограничениями. "Закрытие программы не связано с какими-либо [техническими] проблемами", - цитирует издание официального представителя ВВС США Энн Стефанек.

В рамках программы HCSW корпорация Lockheed Martin разрабатывала гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Предполагалось, что образец этого вооружения достигнет состояния начальной боевой готовности в 2022 финансовом году. Теперь же корпорация завершит работы этой весной после составления обзорапрограммы.

После закрытия HCSW ВВС сосредоточатся на программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), которая предполагает создание системы с уникальным дизайном планирующего летательного аппарата. Контракт на проведение этих работ был подписан Пентагоном с Lockheed Martin в начале декабря 2019 года.

ВВС США намерены направить $382 млн в разработку гиперзвуковых программ в 2021 финансовом году, что существенно меньше, чем годом ранее, когда они выделили $576 млн.