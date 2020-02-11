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В посольстве США назвали приговор экс-мэру Тбилиси ударом по диалогу властей и оппозиции

Дипмиссия США призвала всех участников диалога остаться верными идее совершенствования Избирательного кодекса

ТБИЛИСИ, 11 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Грузии разочаровано приговором, вынесенном экс-мэру Тбилиси Гиги Угулаве за растрату денег, и считает, что это решение ставит под удар успешность переговоров оппозиции с властью по избирательной реформе.

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"Посольство США разочаровано тем, что контекст и время вынесенного вчера приговора лидеру оппозиции [Угулаве] ставит под удар диалог. Для успешного продолжения диалога и создания способствующей среды необходима независимая, прозрачная судебная система, которая будет свободна от политического влияния", - сказано в опубликованном во вторник заявлении посольства на официальном сайте.

Дипмиссия США в своем заявлении призывает всех участников диалога остаться верными идее совершенствования Избирательного кодекса, что, в свою очередь, создаст условия для проведения свободных и прозрачных выборов.

Пощечиной для США назвал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили вердикт Угулаве. "Задержание Угулавы - это пощечина, которую дали нашим партнерам [США]. В то время, как они ясно высказались о том, что в Грузии нарушаются демократические принципы и якобы для решения этого вопроса туда отправился спикер парламента [Арчил Талаквадзе], был подан ясный сигнал Западу", - сказал Маргвелашвили во вторник в интервью грузинской телекомпании TV Pirveli.

Ранее глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш и конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер раскритиковали власти Грузии за вынесение приговора экс-мэру Тбилиси и назвали вердикт его политическим.

Приговор Угулаве

Верховный суд Грузии 10 февраля признал экс-мэра Тбилиси Угулаву виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более 17 млн долларов) и приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был приговорен к заключению, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси. Эти деньги, по данным прокуратуры, в 2011-2012 гг. были потрачены на финансирование координаторов правящей в тот период партии "Единое национальное движение". Тогда Угулава был ее членом.

Впервые суд вынес решение по этому делу в феврале 2018 года. Тогда Угулава был признан виновным лишь в превышении служебных полномочий и приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы. Суд не отправил его в тюрьму, так как он уже отсидел 1 год, 3 месяца и 22 дня по делу о создании фиктивных рабочих мест в действующей при мэрии Тбилиси компании "Тбилсервис груп" для активистов партии. Оппозиция навала приговор политическим и заявила о прекращении переговоров с властью по поводу избирательной реформы, а также пригрозила масштабными акциями протеста.

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