Сын Ратко Младича и представители трибунала в Гааге опровергли сообщения о смерти генерала

БЕЛГРАД/ГААГА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев, Виталий Чугин/. Информация о смерти бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, которую ранее распространили европейские СМИ, не соответствует действительности. Об этом в беседе с ТАСС во вторник сообщили сын генерала Дарко Младич и официальный представитель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Хелена Эглестон.

"Мы разговаривали с ним по телефону 45 минут назад, он звучал совершенно нормально. В 14:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) к нему пришел адвокат. Нам никто не звонил из трибунала, чтобы дать такую информацию", - рассказал Дарко Младич.

"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнула Хелена Эглестон. "Я не могу комментировать состояние здоровья осужденного, поскольку эта информация носит конфиденциальный характер, - добавила Эглестон. - Но я могу сказать, что Младич не скончался".

Смерть Младича в заявлении агентству Tanjug опроверг также министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. "Глава тюремного отделения сообщил мне, что информация о смерти Младича ложная", - заявил министр.

Первоисточником информации стал аккаунт в Twitter, приписываемый главе МИД Боснии и Герцеговины Бисере Туркович. Как сообщает сербское агентство, его создал итальянский журналист Томмазо Де Бенедетти. Ранее он уже распространял ложные сообщения - о смерти Папы Бенедикта XVI и Фиделя Кастро, а также многих других известных людей.

Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

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