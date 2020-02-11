{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сын Ратко Младича и представители трибунала в Гааге опровергли сообщения о смерти генерала

Дарко Младич уточнил, что разговаривал с отцом по телефону

БЕЛГРАД/ГААГА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев, Виталий Чугин/. Информация о смерти бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, которую ранее распространили европейские СМИ, не соответствует действительности. Об этом в беседе с ТАСС во вторник сообщили сын генерала Дарко Младич и официальный представитель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Хелена Эглестон.

"Мы разговаривали с ним по телефону 45 минут назад, он звучал совершенно нормально. В 14:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) к нему пришел адвокат. Нам никто не звонил из трибунала, чтобы дать такую информацию", - рассказал Дарко Младич.

"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнула Хелена Эглестон. "Я не могу комментировать состояние здоровья осужденного, поскольку эта информация носит конфиденциальный характер, - добавила Эглестон. - Но я могу сказать, что Младич не скончался".

Смерть Младича в заявлении агентству Tanjug опроверг также министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. "Глава тюремного отделения сообщил мне, что информация о смерти Младича ложная", - заявил министр.

Первоисточником информации стал аккаунт в Twitter, приписываемый главе МИД Боснии и Герцеговины Бисере Туркович. Как сообщает сербское агентство, его создал итальянский журналист Томмазо Де Бенедетти. Ранее он уже распространял ложные сообщения - о смерти Папы Бенедикта XVI и Фиделя Кастро, а также многих других известных людей.

Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

В новость были внесены изменения (16:56 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
СербияДачич, ИвицаМладич, Ратко
Реклама на ТАСС
В Иране заявили, что президенту США пора отказаться от заблуждений относительно республики
Министр иностранных дел республики Джавад Зариф отметил, что несмотря на все проблемы, народ Ирана остается единым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС