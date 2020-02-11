СМИ: сирийская армия освободила микрорайон на юго-западе Алеппо

ТАСС, 11 февраля. Подразделения сирийской армии взяли под контроль микрорайон Рашидин-4, расположенный на юго-западе Алеппо. Об этом во вторник сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Как ранее указывало агентство, именно из этого района боевики систематически обстреливали жилые кварталы города. Жертвами обстрелов стали десятки мирных жителей.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил о том, что правительственные силы полностью очистили от бандформирований стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо. По информации телеканала, сирийские военнослужащие выбили боевиков из форпостов, которые располагались на участке шоссе между городами Хама и Алеппо.