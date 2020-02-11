{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В НАТО ждут присоединения Северной Македонии к лету

Документ пока не ратифицировала только Испания, которая относительно недавно утвердила свое новое правительство

ТАСС, 11 февраля. НАТО ожидает, что уже весной этого года Северная Македония присоединится к Североатлантическому альянсу. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в ходе телефонного брифинга в Брюсселе

Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО должен быть утвержден в парламенте страны в ближайшее время. Помимо этого, документ пока не ратифицировал один член НАТО - Испания, которая лишь относительно недавно утвердила свое новое правительство.

"Думаю, что к лету флаг Северной Македонии будет висеть в ряд с 29 флагами, которые развеваются сейчас в штаб-квартире НАТО <...>. Мы будем очень рады весной приветствовать Северную Македонию за нашим столом", - сказала она и отметила, что страна проделала огромную работу, проведя необходимые реформы для соответствия требованиям альянса.

В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен был разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля прошлого года Преспанское соглашение вступило в силу.

Теги
СШАСеверная Македония
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Генсек ООН призвал глав Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС