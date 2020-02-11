В НАТО ждут присоединения Северной Македонии к лету

ТАСС, 11 февраля. НАТО ожидает, что уже весной этого года Северная Македония присоединится к Североатлантическому альянсу. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в ходе телефонного брифинга в Брюсселе

Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО должен быть утвержден в парламенте страны в ближайшее время. Помимо этого, документ пока не ратифицировал один член НАТО - Испания, которая лишь относительно недавно утвердила свое новое правительство.

"Думаю, что к лету флаг Северной Македонии будет висеть в ряд с 29 флагами, которые развеваются сейчас в штаб-квартире НАТО <...>. Мы будем очень рады весной приветствовать Северную Македонию за нашим столом", - сказала она и отметила, что страна проделала огромную работу, проведя необходимые реформы для соответствия требованиям альянса.

В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен был разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля прошлого года Преспанское соглашение вступило в силу.