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Оппозиция в Грузии проведет масштабный митинг в поддержку экс-мэра Тбилиси

Лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе сообщил, что митинг пройдет 4 апреля

ТБИЛИСИ, 11 февраля. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий Грузии проведут в Тбилиси митинг в поддержку экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы, которого Верховный суд приговорил к трем годам тюрьмы за растрату государственных средств. Об этом во вторник сообщил журналистам лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

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"4 апреля в 16:00 (15:00 мск) мы проведем широкомасштабную акцию на проспекте Руставели. <...> Оппозиция 4 апреля также заявит о том, как мы будем сотрудничать друг с другом в связи с парламентскими выборами", - сказал Вашадзе. Ожидается, что на митинге члены оппозиции объявят о выдвижении единых кандидатов в одномандатных округах на предстоящих осенью парламентских выборах.

Верховный суд Грузии 10 февраля признал экс-мэра Тбилиси Угулаву виновным по делу о растрате более 48 млн лари (более $17 млн) и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Дело, за которое экс-мэр грузинской столицы был осужден, касается растраты 48 млн лари из Фонда развития Тбилиси. Эти деньги, по данным прокуратуры, в 2011-2012 годах были потрачены на финансирование координаторов правящей в тот период партии "Единое национальное движение". Тогда Угулава был ее членом.

Оппоненты власти считают приговор политически мотивированным и заявили о разрыве переговоров с властью по поводу избирательной реформы. Оппозиция начала вести переговоры по поводу перехода на новую избирательную систему после того, как 14 ноября 2019 года правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" провалила конституционную реформу по этому вопросу. За это время оппозиция и представители власти при посредничестве иностранных дипломатов провели четыре встречи. В конце февраля должен был состояться пятый раунд переговоров, когда политики должны были рассмотреть предложенный правящей партией вариант избрания 100 из 150 депутатов по пропорциональным спискам, а 50 - по мажоритарным. В настоящее время в Грузии по пропорциональным спискам избираются 77 депутатов, а по мажоритарным - 73.

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