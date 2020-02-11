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На пост президента Абхазии будут претендовать три кандидата

Документы подали только Аслан Бжания, Адгур Ардзинба и Леонид Дзапшба

СУХУМ, 11 февраля. /ТАСС/. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты на повторные выборы президента Абхазии завершились во вторник, сообщили ТАСС в Центризбиркоме. Документы подали только три кандидата, в то время как в первом туре президентских выборов, которые прошли в августе 2019 года, участвовали девять претендентов.

Повторные выборы назначены на 22 марта 2020 года.

"Во вторник в 18:00 мск завершилась регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты, начавшиеся 22 января. Регистрация кандидатов в президенты будет проходить по 21 февраля включительно", - сообщила секретарь комиссии Ануш Ходжикян.

Она сообщила, что одна инициативная группа выдвинула одного из лидеров оппозиции, депутата парламента Аслана Бжанию, вторая - вице-премьера, министра экономики Адгура Ардзинбу. Партия "Акзаара" ("Единство") во вторник на съезде выдвинула кандидатом в президенты экс-главу МВД Леонида Дзапшбу. Инициативные группы и партия представили все необходимые для регистрации документы в ЦИК.

И.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия, которого также выдвинула инициативная группа, заявил журналистам во вторник, что отказывается участвовать в выборах. Как сообщил ТАСС во вторник за несколько часов до окончания выдвижения экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба, он также не намерен участвовать в предвыборной кампании.

По абхазскому законодательству в паре с кандидатом в президенты выдвигается и кандидат в вице-президенты. Так, с Бжанией выдвигается бывший министр культуры Бадра Гунба, в паре с Ардзинбой - директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, с Дзапшбой - предприниматель Виктор Хашба.

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям, признавшей итоги второго тура выборов главы республики, прошедшего 8 сентября 2019 года, недействительными. После четырехдневных акций протеста оппозиции 12 января 2020 года президент Рауль Хаджимба написал заявление о сложении с себя полномочий главы государства. На следующий день парламент принял его отставку и назначил и. о. президента премьер-министра Валерия Бганбу.

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