Генсек ООН призвал глав Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения мира

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. ООН продолжит содействовать урегулированию между Палестиной и Израилем на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи, предусматривающих двугосударственное решение. С таким заявлением выступил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном мирному плану США по палестино-израильскому урегулированию.

"Настало время диалога, примирения и здравого смысла, - отметил он. - Я призываю лидеров Израиля и Палестины продемонстрировать политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира, который должно поддержать международное сообщество".

Гутерриш также подчеркнул, что в своем видении политического урегулирования между двумя странами, ООН по-прежнему руководствуется резолюциями Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. "ООН сохраняет приверженность поддержке палестинцев и израильтян для разрешения конфликта на базе резолюций ООН, международного права и при реализации двугосударственного решения - соседствующих Палестины и Израиля, живущих в мире на основании границ, обозначенных в 1967 году", - сказал он.