Постпред Израиля при ООН объявил о готовности страны к прямым переговорам с Палестиной

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 февраля. /ТАСС/. Израиль готов к прямым переговорам с палестинцами, объявил во вторник постпред Израиля при ООН Данни Данон на брифинге для журналистов в Нью-Йорке.

"Израиль хочет вести прямые переговоры с палестинцами. [Президент Государства Палестина Махмуд] Аббас должен был приехать в Иерусалим, а не в Нью-Йорк", - цитирует его газета The Jerusalem Post.

Постпред Израиля при ООН сделал это заявление перед выступлением в Совете Безопасности (СБ) ООН во вторник палестинского лидера, который, как ожидается, обратится к членам СБ с просьбой одобрить резолюцию с осуждением предложенного Соединенными Штатами плана палестино-израильского урегулирования.