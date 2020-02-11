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Палестино-израильский конфликт

Постпред Израиля при ООН объявил о готовности страны к прямым переговорам с Палестиной

Данни Данон сделал это заявление перед выступлением палестинского лидера в Совете Безопасности ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 февраля. /ТАСС/. Израиль готов к прямым переговорам с палестинцами, объявил во вторник постпред Израиля при ООН Данни Данон на брифинге для журналистов в Нью-Йорке.

"Израиль хочет вести прямые переговоры с палестинцами. [Президент Государства Палестина Махмуд] Аббас должен был приехать в Иерусалим, а не в Нью-Йорк", - цитирует его газета The Jerusalem Post.

Постпред Израиля при ООН сделал это заявление перед выступлением в Совете Безопасности (СБ) ООН во вторник палестинского лидера, который, как ожидается, обратится к членам СБ с просьбой одобрить резолюцию с осуждением предложенного Соединенными Штатами плана палестино-израильского урегулирования.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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