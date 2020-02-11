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В Раде предложили создать агентство по "преодолению последствий вооруженной агрессии РФ"

Автором законопроекта выступил депутат Александр Мережко

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Законопроект о создании Национального агентства "по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации" зарегистрирован в Верховной раде. Соответствующая информация о документе появилась на официальном сайте украинского парламента во вторник.

Проект закона пока размещен на сайте Рады без основного текста инициативы, а также без пояснительной записки к нему.

Автором его указан Александр Мережко - депутат от президентской партии "Слуга народа", который недавно был назначен главой парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В январе 2015 года Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором".

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