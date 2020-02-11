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Глава МИД Белоруссии и посол России обсудили вопросы интеграции стран

Стороны также обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, с которым обсудил вопросы интеграционного взаимодействия двух стран. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия", - отметили в пресс-службе. Кроме того, стороны также обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут непростые переговоры по поставкам нефти и газа в республику в 2020 году, которые практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предлагает углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. 7 февраля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи, на которых обсуждались все актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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