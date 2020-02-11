Прокуратура ФРГ повторно арестовала подозреваемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная прокуратура ФРГ повторно арестовала подозреваемого в резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом говорится в обнародованном во вторник сообщении ведомства.

"Федеральная прокуратура сегодня ходатайствовала о выдаче нового ордера на арест российского гражданина Вадима К., он же Вадим С. по подозрению в убийстве Торнике К., имеющего российское и грузинское гражданства, а также в нарушении закона об обороте оружия", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, этот ордер заменяет выданный 24 августа 2019 года судом в Берлине. По данным агентства DPA, это позволит сотрудникам Федеральной прокуратуры повторно допросить подозреваемого.