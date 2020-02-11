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Прокуратура ФРГ повторно арестовала подозреваемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине

Его также обвиняют в нарушении закона об обороте оружия

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная прокуратура ФРГ повторно арестовала подозреваемого в резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом говорится в обнародованном во вторник сообщении ведомства.

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"Федеральная прокуратура сегодня ходатайствовала о выдаче нового ордера на арест российского гражданина Вадима К., он же Вадим С. по подозрению в убийстве Торнике К., имеющего российское и грузинское гражданства, а также в нарушении закона об обороте оружия", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, этот ордер заменяет выданный 24 августа 2019 года судом в Берлине. По данным агентства DPA, это позволит сотрудникам Федеральной прокуратуры повторно допросить подозреваемого.

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ГрузияГермания
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