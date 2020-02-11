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Армия Сирии готова ответить на атаки турецких сил

В заявлении армии говорится, что "турецкий режим продолжает наращивать свои агрессивные действия"

ТАСС, 11 февраля. Сирийская арабская армия находится в полной готовности, чтобы достойно реагировать на любые атаки войск Турции. С таким заявлением выступило во вторник командование сирийской армии, его приводит агентство SANA.

Армейское командование подтвердило, что "Вооруженные силы Сирии продолжают выполнять свои конституционные и национальные задачи и готовы реагировать на атаки турецких оккупационных сил". В заявлении указывается, что "турецкий режим продолжает наращивать свои агрессивные действия, пытаясь предотвратить крах террористических группировок и продвижение сирийской армии".

Агрессия Турции и связанных с ней группировок, отмечается в документе, "не сможет сдержать сирийскую армию от продолжения военных действий в провинции Идлиб, а также в западных и южных регионах провинции Алеппо, чтобы очистить их от вооруженных боевиков и экстремизма и восстановить безопасность и стабильность на всей сирийской территории".

Утром во вторник сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.

В январе российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины в Идлибе, однако террористы усилили атаки, что привело к обострению ситуации в регионе и гибели военных специалистов из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

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