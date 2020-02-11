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Пентагон запросил более $23 млрд на финансирование военной разведки

В Министерстве обороны США считают, что раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США просит Конгресс в следующем финансовом году, который начнется 1 октября 2020 года, выделить на нужды военной разведки более $23 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Пентагона.

"Министерство обороны опубликовало сегодня [во вторник] бюджетный запрос для Программы военной разведки на 2021-й финансовый год. Общая сумма, которая включает в себя как базовый бюджет, так и финансирование непредвиденных операций за рубежом, составляет 23,1 млрд долларов и предназначается для поддержки Стратегии национальной обороны от 2018 года", - говорится в сообщении.

По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. "Какие-либо другие детали бюджета Программы военной разведки публиковаться не будут, так как остаются засекречены по соображениям национальной безопасности", - добавили в ведомстве.

Пентагон запрашивал на нынешний финансовый год для этой программы $22,95 млрд. В прошлом финансовом году Минобороны получило от Конгресса по этой статье расходов $21,5 млрд.

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