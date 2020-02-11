Представитель ООН предостерег Палестину и Израиль от актов агрессии и аннексии территорий

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов предостерег Израиль от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, а Палестину - от агрессивных действий.

"Генсек ООН неоднократно выступал против односторонних шагов и планов по аннексии. Такие шаги, включая аннексию территорий на Западном берегу или подобные действия, имели бы разрушительные последствия для планов по двугосударственному решению, - сказал он во вторник, выступая на заседании СБ ООН. - Это закрыло бы дверь для переговоров".

"Но также как односторонние шаги не помогут решить конфликт, так и те, кто отвергают предложение [по урегулированию] не должны обращаться к насилию, - добавил Младенов. - Это было бы наихудшим ответом в такой момент".

Вместо этого, как призвал представитель ООН, лидеры должны привести стороны конфликта к переговорам.

28 января президент США Дональд Трамп объявил ключевые положения так называемой "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС же решительно отвергли предложения президента США.