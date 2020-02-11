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Помпео: спецпредставитель США по Сирии отправится в Турцию для координации ответа Дамаску

Госсекретарь США также призвал прекратить удары в Идлибе, которые, по его словам, осуществляют Сирия и Россия

ТАСС, 11 февраля. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри направится в Турцию для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

"Я направил Джеймса Джеффри в Анкару для координации ответных шагов на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО", - указал Помпео.

Госсекретарь США также призвал прекратить удары в Идлибе, которые, по утверждениям Помпео, осуществляют Сирия и Россия.

Пять турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате обстрела в сирийском Идлибе. По заявлению Министерства национальной обороны Турции, интенсивный артиллерийский огонь велся со стороны правительственных войск Сирии. В этот же день в Анкаре проходили переговоры официальных лиц России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Теги
СШАСирияТурцияПомпео, Майкл (Майк)
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