Достижение мира возможно. О чем Махмуд Аббас говорил на заседании СБ ООН

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступил на заседании СБ ООН, посвященном обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию. Рассказываем главное, о чем говорил политик.
- Палестинский народ отвергает "сделку века", которая устанавливает в Палестине режим апартеида. План США игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима как столицы государства.
- Президент Палестины подчеркнул, что достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами все еще возможно, "мир остается нашим стратегическим выбором".
- "Международный квартет" (Россия, США, ООН и Евросоюз) мог бы организовать мирную конференцию с участием Палестины, Израиля и других заинтересованных сторон для разработки механизма по реализации действующей резолюции №2334 СБ ООН. Эта резолюция предусматривает урегулирование на основе мирного сосуществования двух государств.
- Аббас готов продлить свой визит в Нью-Йорк, чтобы начать переговоры с Израилем в штаб-квартире ООН.