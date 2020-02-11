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Палестино-израильский конфликт

Достижение мира возможно. О чем Махмуд Аббас говорил на заседании СБ ООН

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас
© EPA-EFE/JASON SZENES
Заседание было посвящено "сделке века", предложенной США

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступил на заседании СБ ООН, посвященном обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию. Рассказываем главное, о чем говорил политик.

  • Палестинский народ отвергает "сделку века", которая устанавливает в Палестине режим апартеида. План США игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима как столицы государства.
  • Президент Палестины подчеркнул, что достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами все еще возможно, "мир остается нашим стратегическим выбором".
  • "Международный квартет" (Россия, США, ООН и Евросоюз) мог бы организовать мирную конференцию с участием Палестины, Израиля и других заинтересованных сторон для разработки механизма по реализации действующей резолюции №2334 СБ ООН. Эта резолюция предусматривает урегулирование на основе мирного сосуществования двух государств.
  • Аббас готов продлить свой визит в Нью-Йорк, чтобы начать переговоры с Израилем в штаб-квартире ООН.
Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, Махмуд
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