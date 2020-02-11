МУС не подтвердил информацию о возможной передаче бывшего президента Судана

ГААГА, 11 февраля. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) пока не может подтвердить информацию о возможной передаче ему бывшего президента Судана Омара аль-Башира. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе инстанции.

"Мы следим за новостями в отношении аль-Башира, - заявили в МУС. - С нашей стороны у нас пока нет никаких подтверждений. Мы будем держать вас в курсе в случае появления какой-либо новой информации".

Ранее западные СМИ сообщили о том, что суданское правительство и повстанческие группировки договорились о том, что все лица, разыскиваемые МУС, должны предстать перед судом в Гааге.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Новое переходное правительство приступило к работе 8 сентября 2019 года. Полторы недели спустя над 75-летним экс-президентом начался суд по обвинениям в коррупции. В рамках процесса было проведено десять заседаний, а 14 декабря 2019 года он был приговорен к двум годам лишения свободы.

Параллельно в отношении аль-Башира действуют два ордера на арест, выданные МУС в 2009 и 20110 годах. Он обвиняется в преступлениях против человечности и военных преступлениях в связи с конфликтом в суданский провинции Дарфур. По версии прокуратуры МУС, аль-Башир лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в регионе и уничтожении мирного населения народностей фур, масалит и загхава в период с 2003 по 2008 годы.