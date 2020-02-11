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Кризис в Сирии

Минобороны Турции заявило о нейтрализации более 50 сирийских военных

В оборонном ведомстве также сообщили о захвате одного танка
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© AP Photo/Ghaith Alsayed

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции заявило о нейтрализации 51 военнослужащего сирийской армии в Идлибе. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого оборонного ведомства.

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"Согласно последней информации, полученной из различных источников в Идлибе, был нейтрализован 51 военный режима, уничтожены два танка, одна зенитная установка, один склад боеприпасов", - отмечается в коммюнике. Также сообщается о захвате одного танка.

Минобороны при этом не уточняет, идет ли речь о новых ударах по позициям Дамаска. Накануне ВС Турции нанесли удары по 115 целям в Сирии.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, 3 и 10 февраля турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли десять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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