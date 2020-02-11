Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

ТАСС, 11 февраля. Парламент Северной Македонии во вторник принял закон о ратификации Североатлантического договора. Об этом сообщило Медиаагентство Северной Македонии.

По его данным, за принятие закона проголосовали 114 депутатов.

В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен был разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля прошлого года Преспанское соглашение вступило в силу.