Аббас призвал к проведению мирной конференции под эгидой международного квартета

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал международное сообщество активно подключиться к мирным усилиям на Ближнем Востоке.

"Международный квартет в составе России, США, Евросоюза и ООН мог бы организовать мирную конференцию с участием палестинцев, Израиля и других заинтересованных сторон, которая бы разработала механизм для реализации резолюции №2334 Совета Безопасности ООН", - заявил Аббас в ходе выступления на заседании СБ ООН, посвященном обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.