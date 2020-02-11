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Палестино-израильский конфликт

Аббас призвал к проведению мирной конференции под эгидой международного квартета

Речь идет о международном квартете в составе России, США, Евросоюза и ООН

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал международное сообщество активно подключиться к мирным усилиям на Ближнем Востоке.

"Международный квартет в составе России, США, Евросоюза и ООН мог бы организовать мирную конференцию с участием палестинцев, Израиля и других заинтересованных сторон, которая бы разработала механизм для реализации резолюции №2334 Совета Безопасности ООН", - заявил Аббас в ходе выступления на заседании СБ ООН, посвященном обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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