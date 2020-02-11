Франция выступила против односторонних решений палестино-израильского конфликта

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Франция поддерживает инициативу лидера Государства Палестина Махмуда Аббаса по организации международной конференции и выступает против односторонних попыток урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил во вторник постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению представленной США "сделки века".

"Предложение президента Аббаса по созданию международного механизма для перезапуска мирных переговоров на основе действующих резолюций ООН заслуживает внимательного рассмотрения. Мы готовы участвовать в дискуссии по модальности этого механизма", - сказал он.

Он подчеркнул, что надежды на достижение мира между Палестиной и Израилем "основываются на переговорах, а не односторонних решениях".

Во время своего выступления в Совете Безопасности Аббас предложил международному квартету в составе России, США, Евросоюза и ООН организовать мирную конференцию с участием палестинцев, Израиля и других заинтересованных сторон, которая разработала бы механизм для реализации резолюции №2334 Совета Безопасности ООН.