{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Парламент Ливана выразил доверие новому правительству

По данным агентства Al-Wataniya, 63 законодателя из 84 присутствовавших на заседании палаты депутатов поддержали предложенную кабинетом антикризисную программу

БЕЙРУТ, 11 февраля. /ТАСС/. Парламент Ливана во вторник выразил доверие новому правительству республики во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Как сообщило агентство Al-Wataniya, 63 законодателя из 84 присутствовавших на заседании палаты депутатов поддержали антикризисную программу, предложенную кабинетом, 20 проголосовали против и один воздержался. Ранее еще 11 из 128 членов однопалатного парламента заявили, что будут бойкотировать сессию.

Голосование по вынесению вотума доверия правительству проходило на фоне уличных акций протеста в центре Бейрута. Между демонстрантами и полицейскими силами произошли столкновения на подступах к Пляс Этуаль, где находится парламентский дворец, и на набережной Бейрута у гостиницы "Финиция". По данным Ливанского общества Красного Креста, не менее 39 из 240 пострадавших активистов и стражей порядка были доставлены в больницы, остальным была оказана помощь на месте.

Президент Ливана Мишель Аун поручил 19 декабря прошлого года сформировать новый кабинет независимому политику Хасану Диабу, который занимал пост министра образования в 2011-2014 годах. Состав правительства был утвержден 21 января, в него вошли 20 министров-технократов.

Кабинет Диаба опирается на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение и шиитский тандем "Амаль" - "Хезболлах". Партии прозападного лагеря отказались от участия в новом правительстве и перешли в оппозицию. Среди них суннитское движение "Аль-Мустакбаль", лидер которого Саад Харири возглавлял предыдущий коалиционный кабинет и ушел в отставку 29 октября прошлого года на фоне охвативших Ливан массовых акций протеста.

Теги
ЛиванДиаб, Хасан
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: сирийские военные подтвердили потерю вертолета и гибель двух летчиков
По данным агентства SANA, вертолет поразила ракета на юге провинции Идлиб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС