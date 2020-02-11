Парламент Ливана выразил доверие новому правительству

БЕЙРУТ, 11 февраля. /ТАСС/. Парламент Ливана во вторник выразил доверие новому правительству республики во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Как сообщило агентство Al-Wataniya, 63 законодателя из 84 присутствовавших на заседании палаты депутатов поддержали антикризисную программу, предложенную кабинетом, 20 проголосовали против и один воздержался. Ранее еще 11 из 128 членов однопалатного парламента заявили, что будут бойкотировать сессию.

Голосование по вынесению вотума доверия правительству проходило на фоне уличных акций протеста в центре Бейрута. Между демонстрантами и полицейскими силами произошли столкновения на подступах к Пляс Этуаль, где находится парламентский дворец, и на набережной Бейрута у гостиницы "Финиция". По данным Ливанского общества Красного Креста, не менее 39 из 240 пострадавших активистов и стражей порядка были доставлены в больницы, остальным была оказана помощь на месте.

Президент Ливана Мишель Аун поручил 19 декабря прошлого года сформировать новый кабинет независимому политику Хасану Диабу, который занимал пост министра образования в 2011-2014 годах. Состав правительства был утвержден 21 января, в него вошли 20 министров-технократов.

Кабинет Диаба опирается на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское Свободное патриотическое движение и шиитский тандем "Амаль" - "Хезболлах". Партии прозападного лагеря отказались от участия в новом правительстве и перешли в оппозицию. Среди них суннитское движение "Аль-Мустакбаль", лидер которого Саад Харири возглавлял предыдущий коалиционный кабинет и ушел в отставку 29 октября прошлого года на фоне охвативших Ливан массовых акций протеста.