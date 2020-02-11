Постпред США считает "сделку века" основой для переговоров израильтян и палестинцев

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. План урегулирования палестино-израильского конфликта (так называемая сделка века), представленный в конце января президентом США Дональдом Трампом, является "конкретным и реалистичным" и должен служить основой для переговоров, в ходе которых необходимо искать компромиссы. Об этом сообщила во вторник постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, выступая на заседании Совета Безопасности по обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

"Представленное президентом Трампом новое видение мирного процесса отличается от того, что предлагали его предшественники, поскольку предложения президента Трампа конкретны и реалистичны", - подчеркнула она, охарактеризовав этот план как "путь к созданию процветающего палестинского государства".

"Вместо того, чтобы повторять риторику из прошлого, настало время для того, чтобы начать новые переговоры, когда мы будем говорить напрямую, и это обсуждение должно стать лишь отправной точкой, а не самоцелью, - заявила она. - Мы хотим предложить партнерство, основанное на общих интересах и ценностях. Начать следует с понимания того, что реальный мир - это не теоретическая абстракция, а реальность, основанная на экономических факторах, вопросах безопасности и свободе".

Обращаясь к присутствующему на заседании Совета Безопасности главе Палестины Махмуду Аббасу, постпред США заявила, что "слышала его слова о необходимости сохранять надежду" на урегулирование конфликта. "Однако для того, чтобы сохранять надежду, необходимо проявлять готовность к достижению компромисса", - подчеркнула она.