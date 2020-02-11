{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Постпред США считает "сделку века" основой для переговоров израильтян и палестинцев

Келли Крафт подчеркнула, что предложения Трампа конкретны и реалистичны

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. План урегулирования палестино-израильского конфликта (так называемая сделка века), представленный в конце января президентом США Дональдом Трампом, является "конкретным и реалистичным" и должен служить основой для переговоров, в ходе которых необходимо искать компромиссы. Об этом сообщила во вторник постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, выступая на заседании Совета Безопасности по обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

"Представленное президентом Трампом новое видение мирного процесса отличается от того, что предлагали его предшественники, поскольку предложения президента Трампа конкретны и реалистичны", - подчеркнула она, охарактеризовав этот план как "путь к созданию процветающего палестинского государства".

"Вместо того, чтобы повторять риторику из прошлого, настало время для того, чтобы начать новые переговоры, когда мы будем говорить напрямую, и это обсуждение должно стать лишь отправной точкой, а не самоцелью, - заявила она. - Мы хотим предложить партнерство, основанное на общих интересах и ценностях. Начать следует с понимания того, что реальный мир - это не теоретическая абстракция, а реальность, основанная на экономических факторах, вопросах безопасности и свободе".

Обращаясь к присутствующему на заседании Совета Безопасности главе Палестины Махмуду Аббасу, постпред США заявила, что "слышала его слова о необходимости сохранять надежду" на урегулирование конфликта. "Однако для того, чтобы сохранять надежду, необходимо проявлять готовность к достижению компромисса", - подчеркнула она.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Совет Безопасности ООН 12 февраля проголосует по резолюции в поддержку перемирия в Ливии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС