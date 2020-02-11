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Палестино-израильский конфликт

Боррель сомневается, что "сделка века" Трампа приведет к возобновлению диалога

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности при этом выразил готовность содействовать возобновлению мирного процесса

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сомнение в том, что предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая "сделка века") может вернуть стороны за стол переговоров.

"Представленное две недели назад предложение ставит под сомнение международные параметры урегулирования", - сказал Боррель в ходе дебатов, проходящих в Европарламенте в Страсбурге. "Сложно представить, как эта инициатива может вернуть две стороны за стол переговоров", - отметил он.

Боррель напомнил, что "на прошлой неделе был в Вашингтоне" и в ходе визита "поднимал эту тему на переговорах с американскими коллегами". "Мы должны задаться вопросом, может ли этот план служить базой для прогресса или нет. Важно понять, могут ли эти предложения стать основой для переговоров", - указал глава дипломатии Евросоюза.

"Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы оживить политический процесс в соответствии с международным правом", - заявил Боррель. Тем не менее он выразил готовность содействовать возобновлению мирного процесса. "Мы находимся в распоряжении двух сторон", - подчеркнул дипломат.

Президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил 28 января в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, ДональдБоррель, Жозеп
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