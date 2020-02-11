СМИ: сирийские военные подтвердили потерю вертолета и гибель двух летчиков

ТАСС, 11 февраля. Сирийские военные подтвердили, что их вертолет был сбит во вторник в провинции Идлиб, в результате чего оба летчика погибли. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в ВС Сирии.

"Один из наших боевых вертолетов был поражен ракетой противника в воздухе над районом Найраб на юге провинции Идлиб, где орудуют террористические организации, поддерживаемые Турцией, - приводит SANA слова источника. - Вертолет потерпел крушение, а экипаж погиб".

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что боевики так называемой сирийской вооруженной оппозиции сбили вертолет ВС Сирии.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.