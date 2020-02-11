Полиция Венесуэлы остановила автобусы с депутатами, которые ехали встречать Гуайдо

КАРАКАС, 11 февраля. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов Венесуэлы остановили несколько автобусов с депутатами Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которые направлялись в столичный аэропорт Майкетия, чтобы встретить лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

Год с "президентом" Гуайдо. Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

"В настоящий момент в штате Варгас национальная полиция останавливает автобусы, на которых депутаты Национальной ассамблеи едут, чтобы встретить временного президента Хуана Гуайдо", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter парламента.

Отмечается, что парламентарии приняли решение покинуть транспортные средства и отправились в аэропорт пешком.

Ранее пресс-служба лидера венесуэльской оппозиции сообщила, что прибытие Гуайдо в страну ожидается в ближайшие часы.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, Канаду и США.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.