Сотрудники авиакомпании Conviasa атаковали депутатов и прессу в аэропорту Каракаса

КАРАКАС, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники венесуэльской авиакомпании Conviasa, в отношении которой были введены последние санкции США, атаковали депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) и журналистов, которые прибыли в столичный аэропорт Майкетия, чтобы встретить лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

"Рабочие Conviasa, пострадавшие от режима узурпатора [администрации президента Николаса Мадуро], протестуют и нападают на депутатов и прессу", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter парламента.

7 февраля США ввели санкции в отношении крупнейшей венесуэльской авиакомпании Conviasa, добавив в черный список также сорок ее самолетов. Попадание физических и юридических лиц в американский санкционный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Госдепартамент подчеркнул, что в данном случае вводится запрет на сдачу Conviasa в аренду самолетов и покупку ее воздушных судов, дозаправку попавших в черный список самолетов, заключение с авиакомпанией каких-либо контрактов. По утверждению Минфина США, целью мер является "ограничение злоупотреблений этими авиалиниями со стороны режима Мадуро".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.