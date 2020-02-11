В Вашингтоне заявили, что Россия мешает операциям США в Ливии

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. США настаивают на том, что российские наемники якобы находятся в Ливии, и за последние месяцы было отправлено дополнительно от 600 до 1200 человек. Такие утверждения содержатся в опубликованном во вторник докладе генеральных инспекторов Госдепартамента и Пентагона о ситуации в Северной и Западной Африке, затрагивающем период с октября по конец декабря 2019 года.

"Российское присутствие в Ливии возрастает и является вызовом для проведения США контртеррористических операций", - говорится в тексте. Далее вновь содержатся утверждения о том, что российские силы могли быть причастны к исчезновению в небе над Триполи американского беспилотника в конце ноября.

"Вооруженные силы США проводят контртеррористические операции за пределами Ливии в координации с международно признанным Правительством национального согласия (ПНА). Российские наемники, более известные как ЧВК "Вагнер", увеличили свое присутствие дополнительно на 600-1200 человек". По утверждению американских чиновников, еще в сентябре в Ливии было только около 200 бойцов российских ЧВК.

Российская сторона неоднократно опровергала соответствующие заявления. Так, Кремль назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в этой арабской стране, являются слухами.