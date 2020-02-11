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Зеленский анонсировал программу по предоставлению молодежи Донбасса гражданства Украины

Президент Украины также рассматривает возможность обеспечить дистанционное обучение украинскому языку и истории страны на территориях ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки специальной программы, которая позволит обеспечить предоставление украинского гражданства молодежи, проживающей на неподконтрольных Украине территориях на востоке страны. Об этом он сказал в ходе совещания с представителями ряда министерств.

"Украина должна бороться за своих граждан, поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины, - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства. - Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и содействовать в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной".

По данным пресс-службы, Зеленский рассматривает возможность обеспечить дистанционное обучение украинскому языку и истории Украины на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Меры по привлечению молодежи также включают увеличение количества высших учебных заведений и бюджетных мест для жителей Донбасса.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что для разработки программы и ее реализации необходимо провести широкую информационную кампанию. Участники совещания, среди которых были представители Министерства по делам временно оккупированных территорий, МВД, Министерства образования, а также миграционной службы, договорились до 1 марта разработать конкретные предложения по реализации программы и представить их в ходе следующей встречи.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий в середине мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении и была провозглашена независимость Донецкой и Луганской народных республик.

По данным МВД России, в 2019 году около 200 тысяч жителей республик Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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