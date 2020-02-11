Следователи ходатайствуют о принудительном приводе Порошенко на допрос

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом во вторник сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины юрист Андрей Портнов в своем Telegram.

"В прокуратуру для немедленной передачи в суд поступило ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос главного государственного и военного преступника", - написал Портнов.

В свою очередь, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Макс Бужанский в своем Telegram отметил, что "Петр Алексеевич [Порошенко] решил зарекомендовать себя особо циничным рецидивистом и не явился на допрос в 30-й раз".

Ранее во вторник адвокат экс-президента Игорь Головань заявил журналистам, что его подзащитный не придет на допрос. "Некуда приходить. Орган, который осуществлял расследование всех дел, где Порошенко свидетель, на сегодняшний день такого управления - Первого управления организации досудебных расследований нет, а есть Главное следственное управление, но кто им руководит, кто туда входит и поручено ли ему расследование этих дел, установить невозможно", - сказал адвокат.

Последний раз Порошенко был на допросе в ГБР в конце января, тогда его допрашивали около четырех часов по делу о возможной государственной измене при подписании минских соглашений.

Бывший глава украинского государства в качестве свидетеля проходит в 16 уголовных делах, которые находятся на разных этапах расследования. Его обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также против него расследуют дело по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.