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Результат "аппаратной борьбы". Как отреагировали на смену главы офиса Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента. На этот пост назначен Андрей Ермак

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о смене руководителя его офиса с Андрея Богдана на Андрея Ермака вызвал немало шума. Политические противники украинского лидера не рады такой ротации и заявляют, что она может развернуть Украину в сторону России.

Почему уволен Богдан?

Андрея Богдана мало кто жаловал с самого момента его назначения главой офиса Зеленского. С ним был связано немало мелких скандалов. Среди первых - общественность была возмущена тем, что в День Независимости Украины Богдан отдыхал на вечеринке в Сен-Тропе. Но самым большим пятном на нем в глазах части общественности вне зависимости от поступков всегда оставалась его связь с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, у которого Богдан в прошлом был внештатным советником.

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Именно это - связь с Коломойским - и стало одной из причин потери кресла главы офиса президента Богданом, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики, политический эксперт Руслан Бортник. Однако, отметил он, этот фактор лишь усилил другие, которые сыграли решающую роль в произошедшей замене.

"Первая и главная причина увольнения - потеря доверия президента", - считает Бортник. При этом эксперт признал, что сейчас сложно определить, почему доверие потеряно, и сообщил, что "звучат версии о том, что силовики принесли "папки" на Богдана, которые могли бы стать компрометирующими с точки зрения антикоррупционной политики, а также о раздражении президента из-за публичного поведения Богдана".

Еще одной причиной увольнения, по мнению Бортника, могла стать банальная ненужность Богдана Зеленскому. "Он отстроил архитектуру власти, в которой команда Зеленского почувствовала себя уверенно, и в Богдане пропала необходимость. Более того, в силу своего влияния, он стал опасен для президента и его окружения, что в свою очередь привело к формированию третьей причины - конфликта между Богданом и другими участниками этой системы, в том числе с Ермаком, что стало проблемой и для президента", - предположил эксперт.

Политолог Кирилл Молчанов в комментарии корреспонденту ТАСС отметил, что увольнение Богдана могло стать результатом "аппаратной борьбы", в которой последний проиграл, так как был, по сути, далек от Зеленского.

"Он для Зеленского был чужаком, так как пришел в его команду только во время выборов. Но сейчас президент окреп как политик и захотел максимально окружить себя близкими людьми, а Ермак - человек, с которым как с продюсером он работал в студии "95 квартал", для него как раз свой", - полагает аналитик. Молчанов также отметил фактор связи Богдана с Коломойским. "Конечно, будет преувеличением говорить о том, что с уходом Богдана из офиса Зеленского уходит Коломойский, но Богдан все-таки стремился быть самостоятельным в принятии решений на Украине. Однако отчасти мы в этой ситуации видим "проседание" так называемой группы Коломойского в окружении Зеленского, о чем говорят недавние обыски на принадлежащем бизнесмену канале "1+1" и другие события", - признал он.

Эксперт Петр Олищук в эфире "24 канала" заявил, что увольнение Богдана может быть связано с определенными рекомендациями извне. "Он в глазах Запада имеет неоднозначную репутацию. Там не очень дружелюбно относились к его назначению, делали предостережения", - напомнил Олищук, добавив, что вместе с тем этот фактор вряд ли стал определяющим для Зеленского. По мнению эксперта, президент уволил Богдана, вероятнее всего, потому, что не очень ему доверял.

"Пророссийскость" Ермака

Откровенной радости в связи с увольнением Богдана никто из представителей украинского политикума не выразил. Причиной, судя по последовавшим комментариям, оказалась личность преемника - Андрея Ермака, который неоднократно сумел продемонстрировать свою дееспособность за время работы в качестве помощника Зеленского. Для критика нового назначенца оппоненты действующего украинского лидера прибегли к давно известной тактике - обвинении в пророссийской направленности.

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Как известно, Ермак участвовал в проведении переговоров по обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, в подготовке встречи в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже, а также, по данным экспертов, в переговорах относительно заключения газового контракта между РФ и Украиной.

"Новым главой офиса президента стал именно Андрей Ермак по причине того, что он не только пользуется доверием президента, но и на фоне остальных продемонстрировал наиболее высокую эффективность в вопросах внешней политики: встреча с [адвокатом американского лидера Дональда Трампа Рудольфом] Джулиани, встреча в "нормандском формате", этапы обмена пленными и т.д., а также умение достигать нужных результатов. Но Ермак не просто более эффективен, но и пользуется особым доверием президента даже на фоне остальных "кварталовцев", - считает Бортник.

Самую бурную реакцию назначение Ермака из всех политических партий продемонстрировала политическая сила экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Ермак, судя по всему, пока больше разбирается в том, как угодить Зеленскому и "сойтись посередине" с русскими. Так что, если до этого мы катились в пропасть стабильно, то теперь более непредсказуемо. Вот и весь результат рокировки на данный момент", - так отреагировал в Facebook представитель партии Порошенко Алексей Гончаренко. Аналогичные обвинения Зеленского в курсе на Россию из-за назначения Ермака предъявили и другие члены этой силы. Депутат Верховной рады Ирина Фриз, например, назвала назначение свидетельством того, что "пророссийское окружение президента взяло верх над представителями олигархии", выразив опасение, что это "может привести к стремительной сдаче национальных интересов". А ее однопартиец Владимир Арьев заявил, что от назначения Ермака можно ожидать "попытки вести Украину к миру [в Донбассе] по российскому сценарию".

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, комментируя назначение Ермака, заявил, что оно свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для президента Зеленского.

"Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он переговорщик команды президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды президента", - сказал Вакарчук журналистам, подчеркнув при этом, что ключевым на переговорах Киева о Донбассе "должен оставаться вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины". Довольно сдержанно на замену Богдана на Ермака отреагировали в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Так, депутат от фракции этой партии в Раде Ренат Кузьмин лишь выразил надежду на то, что Ермак "сделает все от него зависящее для прекращения войны в Донбассе".

Обвинения Ермака в "пророссийскости" политолог Молчанов пояснил лишь тем, что его деятельность действительно касалась вопросов, связанных с переговорами с Россией. "Но это не столько его заслуги, скорее это авансовые бонусы от российской стороны", - считает он. Молчанов также добавил, что достижения Ермака в должности помощника Зеленского - лишь реализация того, что в свое время не доработало окружение Порошенко. "И если Зеленский не продвинется в апреле на встрече в "нормандском формате" по политической части Минских соглашений, то никаких достижений у Ермака больше не будет", - уверен Молчанов.

Последствия назначения

В партии Зеленского "Слуга народа" назначение Ермака связывают с усилением курса офиса Зеленского на внешнеполитическом направлении. "Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорее всего, будет где-то в эту сторону изменение", - сказал в эфире телеканала "Наш" глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. При этом он подчеркнул, что спокойно относится к замене Богдана и в целом не ожидает принципиальных изменений в политике президента.

По информации источника украинского здания "Страна" в партии "Слуга народа", Ермак на новой должности будет курировать вопрос прямых поставок газа из России.

Политолог Бортник не назвал принципиальных изменений, к которым может привести назначение Ермака, отметив лишь некие будущие кадровые перестановки. "Отставка Богдана в течение нескольких месяцев приведет к формированию "кругов" - волн кадрового переформатирования в офисе президента на уровне заместителей руководителя, в правительстве, в губернаторском корпусе", - отметил эксперт.

"В какой-то степени замена главы офиса президента будет влиять на политику главы государства, но не кардинально, то есть разворота на 180 градусов не будет", - уверен и эксперт Молчанов. Он отметил большую по сравнению с Богданом договороспособность Ермака, а также его меньшую конфликтность, однако выразил сомнение в том, что он сможет повлиять на ситуацию в Донбассе или на отношения Киева и Москвы.

"Очень наивно предполагать, что с назначением Ермака существо поменяется ситуация с минскими соглашениями. А если брать российское направление, то все решения в итоге будет принимать не Ермак, а Зеленский. И если и возможны какие-то подвижки, то это тактика мелких шагов, а не изменений по принципу "с места в карьер", - резюмировал Молчанов.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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