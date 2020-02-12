Результат "аппаратной борьбы". Как отреагировали на смену главы офиса Зеленского

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о смене руководителя его офиса с Андрея Богдана на Андрея Ермака вызвал немало шума. Политические противники украинского лидера не рады такой ротации и заявляют, что она может развернуть Украину в сторону России. Почему уволен Богдан? Андрея Богдана мало кто жаловал с самого момента его назначения главой офиса Зеленского. С ним был связано немало мелких скандалов. Среди первых - общественность была возмущена тем, что в День Независимости Украины Богдан отдыхал на вечеринке в Сен-Тропе. Но самым большим пятном на нем в глазах части общественности вне зависимости от поступков всегда оставалась его связь с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, у которого Богдан в прошлом был внештатным советником.

Именно это - связь с Коломойским - и стало одной из причин потери кресла главы офиса президента Богданом, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики, политический эксперт Руслан Бортник. Однако, отметил он, этот фактор лишь усилил другие, которые сыграли решающую роль в произошедшей замене. "Первая и главная причина увольнения - потеря доверия президента", - считает Бортник. При этом эксперт признал, что сейчас сложно определить, почему доверие потеряно, и сообщил, что "звучат версии о том, что силовики принесли "папки" на Богдана, которые могли бы стать компрометирующими с точки зрения антикоррупционной политики, а также о раздражении президента из-за публичного поведения Богдана". Еще одной причиной увольнения, по мнению Бортника, могла стать банальная ненужность Богдана Зеленскому. "Он отстроил архитектуру власти, в которой команда Зеленского почувствовала себя уверенно, и в Богдане пропала необходимость. Более того, в силу своего влияния, он стал опасен для президента и его окружения, что в свою очередь привело к формированию третьей причины - конфликта между Богданом и другими участниками этой системы, в том числе с Ермаком, что стало проблемой и для президента", - предположил эксперт. Политолог Кирилл Молчанов в комментарии корреспонденту ТАСС отметил, что увольнение Богдана могло стать результатом "аппаратной борьбы", в которой последний проиграл, так как был, по сути, далек от Зеленского. "Он для Зеленского был чужаком, так как пришел в его команду только во время выборов. Но сейчас президент окреп как политик и захотел максимально окружить себя близкими людьми, а Ермак - человек, с которым как с продюсером он работал в студии "95 квартал", для него как раз свой", - полагает аналитик. Молчанов также отметил фактор связи Богдана с Коломойским. "Конечно, будет преувеличением говорить о том, что с уходом Богдана из офиса Зеленского уходит Коломойский, но Богдан все-таки стремился быть самостоятельным в принятии решений на Украине. Однако отчасти мы в этой ситуации видим "проседание" так называемой группы Коломойского в окружении Зеленского, о чем говорят недавние обыски на принадлежащем бизнесмену канале "1+1" и другие события", - признал он. Эксперт Петр Олищук в эфире "24 канала" заявил, что увольнение Богдана может быть связано с определенными рекомендациями извне. "Он в глазах Запада имеет неоднозначную репутацию. Там не очень дружелюбно относились к его назначению, делали предостережения", - напомнил Олищук, добавив, что вместе с тем этот фактор вряд ли стал определяющим для Зеленского. По мнению эксперта, президент уволил Богдана, вероятнее всего, потому, что не очень ему доверял. "Пророссийскость" Ермака Откровенной радости в связи с увольнением Богдана никто из представителей украинского политикума не выразил. Причиной, судя по последовавшим комментариям, оказалась личность преемника - Андрея Ермака, который неоднократно сумел продемонстрировать свою дееспособность за время работы в качестве помощника Зеленского. Для критика нового назначенца оппоненты действующего украинского лидера прибегли к давно известной тактике - обвинении в пророссийской направленности.

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