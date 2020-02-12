Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 февраля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером одну ракету в сторону Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован запуск одной ракеты по территории Израиля из сектора Газа. Предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы (с сектором Газа - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном военными заявлении.

В предыдущий раз радикалы из Газы запустили ракету по Израилю 9 февраля. В ответ израильские военные нанесли удары по нескольким военным постам ХАМАС в секторе в ночь на 10 февраля.