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Ситуация на Корейском полуострове

В Белом доме заявили, что новый саммит США и КНДР не запланирован

При этом в Вашингтоне добавили, что президент США готов к личной встрече с лидером КНДР

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Нового саммита США и КНДР не намечено, но американский президент Дональд Трамп готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, даже если это будет политически неудобно. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Мы хотели бы, чтобы переговоры продолжались", - сказал он. "Сейчас саммит не запланирован, но если бы была возможность прогресса для американского народа, он [Трамп] всегда готов это сделать. Вне зависимости от того, удобно ли это с политической точки зрения или нет, он стремится делать то, что приносит пользу стране", - добавил О'Брайен, отвечая на вопрос о возможности нового саммита.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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