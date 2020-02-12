CNN: Байден уехал из Нью-Гэмпшира, не дожидаясь результатов праймериз

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир, США/, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не стал дожидаться завершения во вторник первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир и отправился в штат Южная Каролина, где 29 февраля состоятся первичные выборы (праймериз) Демократической партии. Об этом сообщила телекомпания CNN .

По ее данным, Байден в настоящий момент уже приземлился в Южной Каролине. Его предвыборный штаб продолжает активно работать в Манчестере, столице Нью-Гэмпшира. Бывший вице-президент ранее во вторник признал, что вечером улетит из этого штата в Южную Каролину и потом в Неваду, где 22 февраля пройдут собрания партийных активистов (кокусы) демократов.

Как отмечает телекомпания, у сторонников до последнего момента теплилась надежда на то, что бывший вице-президент дождется результатов праймериз вне зависимости от их исхода. Байден по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова 3 февраля сдал позиции лидера предвыборной гонки демократов и занял лишь четвертое место (его поддержали 15,8% участников собраний), уступив экс-мэру города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттеджаджу (26,2%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (26,1%) и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен (18%).