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Выборы президента США - 2020

CNN: Байден уехал из Нью-Гэмпшира, не дожидаясь результатов праймериз

Бывший вице-президент США отправился в штат Южная Каролина, где 29 февраля состоятся первичные выборы Демократической партии

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир, США/, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не стал дожидаться завершения во вторник первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир и отправился в штат Южная Каролина, где 29 февраля состоятся первичные выборы (праймериз) Демократической партии. Об этом сообщила телекомпания CNN.

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По ее данным, Байден в настоящий момент уже приземлился в Южной Каролине. Его предвыборный штаб продолжает активно работать в Манчестере, столице Нью-Гэмпшира. Бывший вице-президент ранее во вторник признал, что вечером улетит из этого штата в Южную Каролину и потом в Неваду, где 22 февраля пройдут собрания партийных активистов (кокусы) демократов.

Как отмечает телекомпания, у сторонников до последнего момента теплилась надежда на то, что бывший вице-президент дождется результатов праймериз вне зависимости от их исхода. Байден по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова 3 февраля сдал позиции лидера предвыборной гонки демократов и занял лишь четвертое место (его поддержали 15,8% участников собраний), уступив экс-мэру города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттеджаджу (26,2%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (26,1%) и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен (18%).

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Байден, который ранее лидировал по всем опросам общественного мнения, позднее охарактеризовал четвертое место в Айове как "удар под дых" и спрогнозировал свое поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире. После кокусов уровень поддержки бывшего вице-президента резко снизился.

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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