Гуайдо пообещал усилить давление на администрацию Мадуро

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что в скором времени давление на администрацию президента Николаса Мадуро только возрастет. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе.

Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

Год с "президентом" Гуайдо. Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

"Мы встретились с лидерами в разных странах, обсуждая Венесуэлу. У нас есть стратегии и планы, о которых мы расскажем в свое время. Давление усилится", - заявил политик, чье выступление транслировал венесуэльский телеканал TVV.

Оппозиционер также добавил, что следующее заседание Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) состоится уже в среду, 12 февраля.