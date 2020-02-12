{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо пообещал усилить давление на администрацию Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции добавил, что следующее заседание Национальной ассамблеи состоится 12 февраля

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что в скором времени давление на администрацию президента Николаса Мадуро только возрастет. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе.

На эту тему
Год с "президентом" Гуайдо. Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

"Мы встретились с лидерами в разных странах, обсуждая Венесуэлу. У нас есть стратегии и планы, о которых мы расскажем в свое время. Давление усилится", - заявил политик, чье выступление транслировал венесуэльский телеканал TVV.

Оппозиционер также добавил, что следующее заседание Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) состоится уже в среду, 12 февраля.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
Реклама на ТАСС
В Белом доме заявили, что Трамп заинтересован в диалоге с Россией по разоружению
При этом США сформулируют отношение к СНВ-3 позже, добавил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС