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Выборы президента США - 2020
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Стали известны первые итоги праймериз в Нью-Гэмпшире

После обработки 14% бюллетеней сенатор Сандерс получает 28% голосов демократов. Трамп ожидаемо одерживает победу в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Основное соперничество на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Нью-Гэмпшир во вторник развернулось между сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, экс-мэром города Саут-Бенд (штат Индиана) Питом Буттеджаджем, сенатором от Миннесоты Эми Клобушар, а также сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен. Такие оценки представил во вторник телеканал ABC.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Республиканской и Демократической партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября.

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Как отмечает телеканал, оценки представлены на основе обработки примерно 14% бюллетеней. Сандерс получает около 28% голосов, Буттеджадж - 22%, Клобушар - 20%, Уоррен - 9%. У бывшего вице-президента США Джо Байдена - около 9%. Данные результаты изменятся при дальнейшем подсчете голосов.

Первичные выборы в Нью-Гэмпшире служат барометром настроений избирателей на северо-востоке США. Республиканцы в Нью-Гэмпшире на праймериз распределят голоса 22 делегатов съезда. На съезд демократов от Нью-Гэмпшира поедут 33 делегата. Девять из них являются так называемыми суперделегатами, они самостоятельно решают, кого из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от партии поддержать.

Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо одерживает победу на проходящих во вторник первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на пост президента США. Подсчет голосов еще не окончен, однако такую оценку приводят американские СМИ, в частности телекомпании ABC и NBC, а также агентство Associated Press.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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