США продолжат консультироваться со всеми по мере продвижения "сделки века"

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат консультироваться со всеми сторонами по мере продвижения предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования между Израилем и Палестиной, так называемой сделки века. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

Достижение мира возможно. О чем Махмуд Аббас говорил на заседании СБ ООН

Его спросили, консультировалась ли американская сторона с королем Иордании Абдаллой II во время работы над "сделкой века". "По поводу плана ближневосточного урегулирования мы консультировались со всеми нашими партнерами и друзьями в регионе <...> Король Абдалла находится в сложной ситуации, учитывая демографию Иордании, а также его важную роль хранителя святынь Храмовой горы", - сказал О'Брайен.

"У нас очень тесные отношения с Иорданией, с ее королем <...> Я думаю, что Иордания станет одним из главных победителей, если нам удастся достичь прочного мира между палестинцами и израильтянами", - считает советник американского лидера. "Мы продолжим консультации со всеми, включая Иорданию, по мере продвижения ["сделки века"]", - заключил он.

Ранее Евросоюз заявил о необходимости более детально изучить предложения Вашингтона, а Иордания выступила против, присоединившись к Палестине. Бахрейн, Египет, Марокко, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия высказались осторожно. А Лига арабских государств (ЛАГ) категорически отказалась поддержать план президента США Дональда Трампа.

Во вторник директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что план Вашингтона не имеет ничего общего с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН, является вопиющим примером насаждения Западом концепции миропорядка, основанного на ситуативных правилах.

Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил 28 января в Вашингтоне ключевые положения "сделки века". Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.