{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

США продолжат консультироваться со всеми по мере продвижения "сделки века"

В Вашингтоне отметили, что консультировались со всеми партнерами и друзьями в регионе по поводу плана ближневосточного урегулирования

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат консультироваться со всеми сторонами по мере продвижения предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования между Израилем и Палестиной, так называемой сделки века. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

На эту тему
Достижение мира возможно. О чем Махмуд Аббас говорил на заседании СБ ООН

Его спросили, консультировалась ли американская сторона с королем Иордании Абдаллой II во время работы над "сделкой века". "По поводу плана ближневосточного урегулирования мы консультировались со всеми нашими партнерами и друзьями в регионе <...> Король Абдалла находится в сложной ситуации, учитывая демографию Иордании, а также его важную роль хранителя святынь Храмовой горы", - сказал О'Брайен.

"У нас очень тесные отношения с Иорданией, с ее королем <...> Я думаю, что Иордания станет одним из главных победителей, если нам удастся достичь прочного мира между палестинцами и израильтянами", - считает советник американского лидера. "Мы продолжим консультации со всеми, включая Иорданию, по мере продвижения ["сделки века"]", - заключил он.

Ранее Евросоюз заявил о необходимости более детально изучить предложения Вашингтона, а Иордания выступила против, присоединившись к Палестине. Бахрейн, Египет, Марокко, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия высказались осторожно. А Лига арабских государств (ЛАГ) категорически отказалась поддержать план президента США Дональда Трампа.

Во вторник директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что план Вашингтона не имеет ничего общего с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН, является вопиющим примером насаждения Западом концепции миропорядка, основанного на ситуативных правилах.

Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил 28 января в Вашингтоне ключевые положения "сделки века". Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией. Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтО'Брайен, Роберт
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Эндрю Янг выходит из предвыборной борьбы в США
Бизнесмен отметил, что готов поддержать любого из возможных претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС