Bloomberg: и.о. помощника главы Минфина США может стать первым замом директора МВФ

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру и.о. помощника главы американского Минфина на пост первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, этот пост может занять 35-летний исполняющий обязанности помощника министра финансов США по международным финансам и развитию Джеффри Окамото. В случае назначения он сменит на посту первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона, который уйдет в отставку в конце февраля 2020 года. Как сообщалось ранее в заявлении фонда, его отставка связана с изменениями, которые вносит в руководящий состав директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Bloomberg отмечает, что администрация США традиционно выбирает кандидатуру на пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ, которую, в свою очередь, должна будет официально принять и представить Совету директоров фонда Георгиева.

Липтон занимал пост первого замглавы МВФ дольше всех за всю историю организации - с сентября 2011 года. Как указывалось в заявлении МВФ, с 1989 по 1992 годы он был экономическим советником "при правительствах России, Польши и Словении во время их перехода к капитализму".