{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мажилис Казахстана ратифицировал протокол о поправках Договора о коллективной безопасности

Протоколом также вносится изменения в заключительную часть договора в части определения депозитария документа

НУР-СУЛТАН, 12 февраля. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал второй протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-центра парламента.

Протокол подписан главами государств-членов ОДКБ 8 ноября 2018 года в столице Казахстана. "Изменения внесены в статьи 3 и 6 Договора о коллективной безопасности. Они позволяют войти в состав Совета коллективной безопасности (СКБ) главе правительства государства-члена, наделенного полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию СКБ. Это обусловлено переходом Армении на парламентскую форму правления и передачей в стране основных полномочий президента в сфере внешней политики и обороны правительству и премьер-министру", - рассказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Протоколом также вносится изменения в заключительную часть договора в части определения депозитария документа. Ранее депозитарием договора являлась Белоруссия, теперь им признается секретариат ОДКБ. Эта норма приведена в соответствие с уставом ОДКБ.

После ратификации Мажилисом протокол поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента Казахстана).

Теги
Казахстан
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
NBC: Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней
Сенатор от штата Вермонт заручился поддержкой 26,1% избирателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС