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СМИ: Япония намерена разработать систему, вызывающую самоподрыв у ракет КНДР

Как сообщило издание Sankei Shimbun, планируется с помощью мощного излучения нарушать обмен телеметрической информацией между ракетой и наземной базой, откуда она была запущена

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено разработать средства радиоэлектронной борьбы против баллистических ракет, запускаемых в КНДР. Как сообщила в среду газета Sankei Shimbun, работы над этим начинаются в нынешнем году и должны дать результат через пять лет.

По ее данным, речь идет о том, чтобы с помощью мощного излучения нарушать обмен телеметрической информацией между ракетой и наземной базой, откуда она была запущена. Предполагается производить такой электронный перехват на самом раннем этапе полета ракеты. После потери связи с базой в ней должен сработать механизм самоподрыва, поскольку в Пхеньяне, как полагают японские специалисты, опасаются, что бесконтрольно летящая ракета может сойти с курса и, например, нанести удар по соседнему Китаю.

На предварительные разработки по созданию таких устройств, передает газета, в проекте госбюджета на 2020 финансовый год (начинается 1 апреля) предполагается выделить 3,8 млрд иен (около $35 млн).

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету противника на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Кроме того, в декабре 2017 года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, что вызвало озабоченность у России и Китая.

Теги
ЯпонияКНДРРоссияКитай
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