Сандерс заявил о "великой победе" на праймериз в Нью-Гэмпшире

КОНКОРД /штат Нью-Гэмпшир/, 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обусловил победу на первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир своим успехом на собраниях партийных активистов в штате Айова и снова предрек начало конца эры президента США, республиканца Дональда Трампа. Об этом Сандерс заявил во вторник на митинге в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир).

"Спасибо народу Нью-Гэмпшира за великую победу сегодня. Наша победа сегодня стала результатом той поддержки, которую мне оказали избиратели в Айове", - отметил сенатор под овации своих сторонников. "Позвольте мне сказать, что сегодня - это начало конца эры президента Дональда Трампа", - продолжал он.

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, который занимает второе место по итогам праймериз в Нью-Гэмпшире, выразил сомнение в способности Сандерса одолеть Трампа на президентских выборах 3 ноября. "Нельзя разгромить президента, который своими действиями вызывает самый глубокий в истории Америки раскол, попытками разорвать на части человека, который не согласен с вами на все 100 процентов", - отметил Буттеджадж, имея в виду участившиеся нападки на него со стороны сенатора из Вермонта. "Политика по принципу "убирайся с моей дороги" приведет лишь к одному - к переизбранию Дональда Трампа [президентом США на второй срок]", - предупредил экс-мэр на митинге в Нашуа.

Бывший вице-президент Джозеф Байден, который пока занимает пятое место по итогам праймериз, покинул Нью-Гэмпшир, не дожидаясь оглашения результатов голосования, и без промедления устроил митинг в штате Южная Каролина, где 29 февраля состоятся первичные выборы Демократической партии. "Мы увидели волеизъявление только первых двух штатов из 50. Двух из них, не всего народа, не четверти народа, ни десяти процентов, а двух процентов", - отметил Байден. "Борьба за прекращение президентства Дональда Трампа только начинается", - уверял он.

Сандерс и Буттеджадж лидируют с минимальным отрывом

Сандерс побеждает на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире, прогнозирует телекомпания NBC по результатам обработки 86% избирательных бюллетеней. По оценке телекомпании, сенатор от штата Вермонт набирает 26,1% голосов, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж - 24,3% голосов. Третье место (19,9%) занимает сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, а четвертое (9,4%) - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Бывший вице-президент США Джо Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте с 8,4%.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Республиканской и Демократической партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября.

Первичные выборы в Нью-Гэмпшире служат барометром настроений избирателей на северо-востоке США. Республиканцы в Нью-Гэмпшире на праймериз распределят голоса 22 делегатов съезда. На съезд демократов от Нью-Гэмпшира поедут 33 делегата.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка минимум 1990 из 3979 делегатов.