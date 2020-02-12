ВМС США сертифицировали электромагнитную катапульту для самолетов авианосца Gerald Ford

ТАСС, 12 февраля. Военно-морские силы США сертифицировали первую в мире электромагнитную катапульту EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) к применению для всех типов боевых самолетов палубного авиакрыла новейшего авианосца Gerald Ford. Об этом в среду сообщила пресс-служба разработчика системы - компании General Atomics.

"ВМС США разрешили применение электромагнитной катапульты EMALS для взлетов и посадок всех типов боевых самолетов, развернутых на авианосце CVN 78 Gerald Ford", - отметили в пресс-службе.

В испытаниях новой катапульты на совместимость с самолетами палубного базирования принимали участие многоцелевые истребители F/A-18E/F Super Hornet, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye, военно-транспортные самолеты C-2A Greyhound, самолеты-постановщики помех EA-18G Growler и учебно-тренировочные самолеты T-45C Goshawk, добавили в General Atomics.

В пресс-службе сообщили, что в течение нескольких месяцев ВМС США проведут сертификацию электромагнитной катапульты EMALS для ее применения на летной палубе авианосцев класса Gerald Ford. "General Atomics также оснастит EMALS еще два авианосца класса Gerald Ford, в частности, CVN 79 John Kennedy и CVN 80 Enterprise", - добавили в компании.

Авианосцы класса Gerald Ford являются первыми в мире серийными авианесущими кораблями с электромагнитной катапультой.