ЦРУ полвека читало секретные переписки разных стран? Главное о скандале вокруг Crypto AG

Журналисты швейцарского телевидения, германской телекомпании ZDF и американской газеты The Washington Post сообщают, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с помощью базировавшейся в Швейцарии компании Crypto AG в течение полувека перехватывало секретную информацию более чем 120 стран.

Из опубликованных материалов следует, что власти Швейцарии в целом знали о связях спецслужб Германии и США с Crypto AG и делали все, чтобы прикрыть эти отношения.

Политический нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу продукции компании.