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ЦРУ полвека читало секретные переписки разных стран? Главное о скандале вокруг Crypto AG

© REUTERS/Arnd Wiegmann

Как сообщает газета The Washington Post, производитель устройств шифрования более 50 лет сотрудничал со спецлужбами США и Германии.

Что случилось

?

Журналисты швейцарского телевидения, германской телекомпании ZDF и американской газеты The Washington Post сообщают, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с помощью базировавшейся в Швейцарии компании Crypto AG в течение полувека перехватывало секретную информацию более чем 120 стран.

Из опубликованных материалов следует, что власти Швейцарии в целом знали о связях спецслужб Германии и США с Crypto AG и делали все, чтобы прикрыть эти отношения.

Политический нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу продукции компании.

Что известно о Crypto AG

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Базирующаяся в кантоне Цуг компания Crypto AG — один из лидеров по выпуску оборудования, используемого при шифровании секретной информации.

Свой первый контракт от США она получила еще в годы Второй мировой войны и на десятки лет стала главным разработчиком машин шифрования, а затем и соответствующих чипов с программным обеспечением.

Как сообщает телекомпания RTS, в 1971 году ЦРУ и германская разведывательная служба БНД купили доли в Crypto AG через один из фондов в Лихтенштейне. В 1993 году БНД перестала участвовать в этой операции, которая получила название "Рубикон". Однако США продолжали прослушивание вплоть до 2018 года.

Как происходила слежка

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Из публикации следует, что аппараты Crypto AG были сконструированы таким образом, что ЦРУ и БНД могли прослушивать иностранные государства.

Компания устанавливала на свою технику два вида оборудования — безопасное и уязвимое.

Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам, тогда как многие другие государства, ничего не подозревая, покупали шифровальные машины, через которые за ними могли шпионить спецслужбы США и ФРГ.

Кто пострадал от этих действий

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Действия спецслужб США и ФРГ затронули более 120 стран, в том числе Иран, Аргентину, Ватикан и Саудовскую Аравию.

Как отмечает информационный портал швейцарского телевидения Swissinfo, "взломанные швейцарские устройства шифрования играли существенную роль, например, в рамках переговоров в Кэмп-Дэвиде в 1979 году, на переговорах об американских заложниках в Иране в 1981 году и во время американского вторжения в Панаму в 1989 году".

Кроме того, "декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова".

Что говорят в Берне

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Власти Швейцарии намерены разобраться со скандалом вокруг Crypto AG.

По данным телекомпании RTS со ссылкой на Минобороны страны, 15 января Федеральный совет (правительство) "распорядился провести расследование", которое сейчас поручено бывшему федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру.

 

Теги
СШАГерманияШвейцария
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