ЦРУ полвека читало секретные переписки разных стран? Главное о скандале вокруг Crypto AG

Как сообщает газета The Washington Post, производитель устройств шифрования более 50 лет сотрудничал со спецлужбами США и Германии.
Что случилось
Журналисты швейцарского телевидения, германской телекомпании ZDF и американской газеты The Washington Post сообщают, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с помощью базировавшейся в Швейцарии компании Crypto AG в течение полувека перехватывало секретную информацию более чем 120 стран.
Из опубликованных материалов следует, что власти Швейцарии в целом знали о связях спецслужб Германии и США с Crypto AG и делали все, чтобы прикрыть эти отношения.
Политический нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу продукции компании.
Что известно о Crypto AG
Базирующаяся в кантоне Цуг компания Crypto AG — один из лидеров по выпуску оборудования, используемого при шифровании секретной информации.
Свой первый контракт от США она получила еще в годы Второй мировой войны и на десятки лет стала главным разработчиком машин шифрования, а затем и соответствующих чипов с программным обеспечением.
Как сообщает телекомпания RTS, в 1971 году ЦРУ и германская разведывательная служба БНД купили доли в Crypto AG через один из фондов в Лихтенштейне. В 1993 году БНД перестала участвовать в этой операции, которая получила название "Рубикон". Однако США продолжали прослушивание вплоть до 2018 года.
Как происходила слежка
Из публикации следует, что аппараты Crypto AG были сконструированы таким образом, что ЦРУ и БНД могли прослушивать иностранные государства.
Компания устанавливала на свою технику два вида оборудования — безопасное и уязвимое.
Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам, тогда как многие другие государства, ничего не подозревая, покупали шифровальные машины, через которые за ними могли шпионить спецслужбы США и ФРГ.
Кто пострадал от этих действий
Действия спецслужб США и ФРГ затронули более 120 стран, в том числе Иран, Аргентину, Ватикан и Саудовскую Аравию.
Как отмечает информационный портал швейцарского телевидения Swissinfo, "взломанные швейцарские устройства шифрования играли существенную роль, например, в рамках переговоров в Кэмп-Дэвиде в 1979 году, на переговорах об американских заложниках в Иране в 1981 году и во время американского вторжения в Панаму в 1989 году".
Кроме того, "декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова".