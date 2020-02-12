{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Трамп считает Блумберга менее опасным соперником, чем Сандерса

Президент США также раскритиковал предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена

ТАСС, 12 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в Овальном кабинете Белого дома, что в ходе выборов 2020 года охотнее бы соперничал с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, чем с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

"Честно говоря, я бы лучше предпочел бороться с Блумбергом, чем с Берни Сандерсом, потому что Сандерс имеет реальных сторонников, - приводит слова Трампа газета The Hill. - <...> Я считаю ужасным то, что он [Сандерс] говорит, но у него есть сторонники. Блумберг же просто покупает себе дорогу [к президентству]".

Президент США также высказался в отношении еще одного кандидата от Демократической партии - Джозефа Байдена. Он, в частности, раскритиковал предвыборную кампанию бывшего вице-президента США, охарактеризовав ее как "спотыкание" и "бормотание".

11 февраля состоялись праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир. Телекомпания NBC по результатам обработки 97% избирательных бюллетеней прогнозирует, что на них с небольшим отрывом победу одерживает Сандерс, набрав 25,9% голосов. Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж расположился на втором месте с 24,4% голосов. Третье место (19,8%) занимает сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, а четвертое (9,3%) - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте с 8,4%. Блумберг же в первичных выборах в Нью-Гэмпшире не участвовал.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США и служат барометром настроений избирателей на северо-востоке страны. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Республиканской и Демократической партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября.

Теги
Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию
Как отмечает телеканал Sky News Arabia, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС