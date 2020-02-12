Трамп считает Блумберга менее опасным соперником, чем Сандерса

ТАСС, 12 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в Овальном кабинете Белого дома, что в ходе выборов 2020 года охотнее бы соперничал с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, чем с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

"Честно говоря, я бы лучше предпочел бороться с Блумбергом, чем с Берни Сандерсом, потому что Сандерс имеет реальных сторонников, - приводит слова Трампа газета The Hill. - <...> Я считаю ужасным то, что он [Сандерс] говорит, но у него есть сторонники. Блумберг же просто покупает себе дорогу [к президентству]".

Президент США также высказался в отношении еще одного кандидата от Демократической партии - Джозефа Байдена. Он, в частности, раскритиковал предвыборную кампанию бывшего вице-президента США, охарактеризовав ее как "спотыкание" и "бормотание".

11 февраля состоялись праймериз демократов в штате Нью-Гэмпшир. Телекомпания NBC по результатам обработки 97% избирательных бюллетеней прогнозирует, что на них с небольшим отрывом победу одерживает Сандерс, набрав 25,9% голосов. Экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж расположился на втором месте с 24,4% голосов. Третье место (19,8%) занимает сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, а четвертое (9,3%) - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Байден, который в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, пока находится на пятом месте с 8,4%. Блумберг же в первичных выборах в Нью-Гэмпшире не участвовал.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США и служат барометром настроений избирателей на северо-востоке страны. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Республиканской и Демократической партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября.