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Экс-президент Украины Кравчук высказался за продажу воды в Крым

Он отметил, что коммерческие отношения с РФ возможны

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук допускает возможность продажи воды в Крым.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - сказал Кравчук в эфире телеканала Newsone, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли Украине возобновить поставки воды в Крым.

При этом Кравчук отметил, что поскольку Россия закрепила полуостров в своих законах, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

В октябре 2019 года глава бюджетного комитета Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов в комментарии "Радио Свобода" уже сообщал о существовании идеи продавать воду в Крым. "Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду практически воюющей [с ними] стране, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", - сказал он, уточнив, что имеет в виду именно Крым. Но после этого так называемый постпред Антон Кориневич заявил, что "никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из [Северо-Крымского] канала пойдет в Крым только после деоккупации".

Украина прекратила подачу воды в Крым в мае 2014 года. Ранее вода в Крым поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. Он был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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