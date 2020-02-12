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Кризис в Сирии

СМИ: Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию

Как отмечает телеканал Sky News Arabia, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина

ТАСС, 12 февраля. /ТАСС/. Турция направила в среду в Сирию дополнительные воинские подразделения. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Sky News Arabia.

По его данным, новое турецкое подкрепление пересекло на рассвете сирийскую границу и выдвинулось в направлении западных районов провинции Алеппо. Как отмечает телеканал, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина.

В субботу Анатолийское агентство проинформировало об отправке Турцией к сирийской границе колонны из 300 грузовиков и бронированных машин. По его сведениям, переброска турецких сил ведется на протяжении последних нескольких дней.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не контролируется сирийским правительством, при этом большая часть этой зоны захвачена боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Во вторник МИД Сирии заявил, что турецкая сторона нарушает суверенитет арабской республики, "размещая дополнительные силы в провинциях Идлиб и Алеппо, а также нанося удары по сирийским территориям, где присутствует мирное население, и ряду военных объектов". В Дамаске считают, что действия Анкары направлены "на спасение бандформирований", которые терпят поражение в результате наступления сирийской армии.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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