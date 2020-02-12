Эрдоган утверждает, что Россия и Сирия наносят удары по мирным жителям в Идлибе

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.

"Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе", - сказал он, выступая в парламенте. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом [президента Сирии Башара Асада] и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию", - утверждал Эрдоган.

С его точки зрения, отныне "атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше".

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.

В результате наступательной операции в Идлибе, начавшейся 25 января, сирийской армии удалось вернуть под контроль около 50% территории провинции и освободить десятки населенных пунктов, которые удерживали в своих руках террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзники.

Гибель 14 военных

Президент Турции заявил, что не менее 14 турецких военнослужащих погибли в результате двух обстрелов позиций вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.

"На сегодняшний день число наших погибших солдат в результате нападений режима [президента Сирии Башара Асада] в Идлибе составляет 14 человек", - сказал он, выступая в парламенте.

Ранее сообщалось о гибели десяти военнослужащих и троих из числа гражданского персонала.

Вытеснение войск Сирии

Тайип Эрдоган заявил, что Турция решительно настроена на то, чтобы до конца февраля вытеснить войска Сирии за пределы своих наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб.

"Турция полна решимости вытеснить войска режима [президента Сирии Башара Асада] за пределы идлибской зоны деэскалации, за пределы наших наблюдательных постов, до конца февраля", - заявил он, указав на готовность Анкары "применить для этого любую необходимую силу".

Эрдоган также подчеркнул, что его страна впредь будет наносить ответные удары по позициям сирийских войск "даже за пределами территорий, оговоренных в сочинском меморандуме, в случае нападения на турецких военных".