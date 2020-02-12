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Кризис на Украине

В Минске начала работу контактная группа

Стороны обсудят три дополнительных участка разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. В Минске на очередное заседание собралась в среду контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины. Первой начала работать подгруппа по вопросам безопасности.

Ей предстоит обсудить три дополнительных участка разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель Луганской народной республики в подгруппе Роман Иванов. Его слова приводит Луганскинформцентр.

Договоренность о необходимости продолжить разведение войск на востоке Украины была достигнута на последнем саммите "нормандской четверки" в Париже в декабре минувшего года. Тогда стороны согласились вывести все войска и вооружения еще с трех участков до начала апреля текущего года.

Рамочное решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Однако выполнить отвод войск с первых трех участков удалось лишь к осени минувшего года.

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БелоруссияУкраинаРоссияФранцияКризис на Украине
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