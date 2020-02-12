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Швеция по-прежнему выступает за сохранение антироссийских санкций ЕС

Однако в декларации сказано, что королевство будет сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес

СТОКГОЛЬМ, 12 февраля. /ТАСС/. Политика Швеции в отношении России остается неизменной, королевство является последовательным сторонником антироссийских санкций. Об этом говорится во внешнеполитической декларации 2020 года, обнародованной в среду правительством страны и представленной в парламенте шведским министром иностранных дел Анн Линде.

"Политика правительства в отношении России остается неизменной, - отмечается в документе. - Мы работаем над тем, чтобы сохранить санкции ЕС против России, пока остаются причины, по которым они были введены". Правительство Швеции напоминает в связи с этим о ситуации на востоке Украины.

В то же время королевство будет сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес, указывается в декларации. "Это приносит пользу нашей безопасности и стабильности в нашем регионе", - поясняется в документе.

Двусторонние контакты между Швецией и Россией с 2014 года полностью заморожены. В 2017 году состоялись переговоры глав МИД, в 2019-м на форуме в Санкт-Петербурге впервые встретились президент РФ и премьер-министр Швеции, а Линде в начале февраля побывала в Москве по приглашению своего коллеги Сергея Лаврова.

В декларации правительство подчеркивает, что остается приверженным принципу независимости от военных альянсов: "Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Она подразумевает активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, особенно с Финляндией, и надежным национальным потенциалом обороны".

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